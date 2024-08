Kommentar Ein großer Macher: Saarburgs Stadtbürgermeister Jürgen Dixius beendet Amtszeit

Es ist kein Zufall, dass Jürgen Dixius noch am vorletzten Tag seiner Amtszeit als Stadtbürgermeister zum Spatenstich für den letzten Teilschritt eines bedeutenden Projekts (der barrierefreien Anbindung des Bahnhofs an die Stadt) einlädt. Denn Dixius ist ein Macher und hat in seiner 20 Jahre langen Amtszeit unzählige und auch große Projekte auf den Weg gebracht – von den Kreisverkehren in der Innenstadt bis zur Burgsanierung, vom Kauf der Sesselbahn bis zur Umwandlung der Kaserne de Lattre in ein ziviles Stadtviertel. Seine Fähigkeiten hat er dazu bestens eingesetzt: Kontakte knüpfen und sie nutzen, um Dinge auf den Weg zu bringen. Beharrlich hat er seine Ziele verfolgt und die Verwaltung als Verbandsbürgermeister entsprechend geschickt aufgestellt: ein vierköpfiges Team kümmert sich dort um die Projektförderung, sorgt also dafür, dass das Geld da ist, um Pläne umzusetzen.