Auszeichung : Ein Verzicht wäre besser, wenn...

Traben-Trarbach Soll sich das Moseltal um jeden Preis als Weltkulturerbestätte der Unesco bewerben und den SchUM-Städten in Rheinland-Pfalz, die jüngst ausgezeichnet wurden, folgen? Nein, meint unsere Autorin.

In den drei rheinland-pfäzischen Städten Worms, Speyer und Mainz war der Jubel groß: Die sogenannten SchUM-Städte – SchUm ist ein Akrynom aus den mittelalterlichen hebräischen Anfangsbuchstaben der Städte – wurden als Unesco-Weltkulturerbestätten ausgezeichnet. Die einst bedeutenden Stätten jüdischer Gelehrsamkeit verfolgten 17 Jahre lang das Ziel, als Unesco-Welterbe anerkannt zu werden. Ein Titel, den auch Trier mit seinen Römerbauten sowie Dom und Liebfrauenkirche besitzt – und um den in der jüngsten Vergangenheit an der Mosel einige Diskussionen entbrannt sind. Denn das Moseltal könnte mit der Einzelpfahl-Erziehung, die als eine der ältesten Erziehungssysteme im Weinbau gilt, ebenfalls auf die Liste der Unesco-Welterbestätten kommen. Doch es gab Widerstand. Und das zu Recht.