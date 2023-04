Meinung Kommentar zum Forum im Flecken: Vielleicht geht es ja so

Das ist auch verständlich, denn ein großer Veranstaltungssaal und eine Theke wollen auch bespielt werden. Würde man dies nicht tun, wäre das Forum nicht mehr als eine Mehrzweckhalle. Das Alleinstellungsmerkmal am FiF ist aber, dass sehr attraktive Räumlichkeiten mit Terrasse und Saal dazugehören. Und die jüngsten Pächter haben auch bewiesen, dass man diese lukrativ betreiben kann. An der Lokalität liegt es also nicht. Doch kaum eine Branche hat seit der Pandemie so viele Mitarbeiter verloren wie die Gastronomie und Hotellerie. Vielleicht hilft ein Entgegenkommen. Kleinere Speisekarte, weniger Öffnungstage und dadurch weniger Gäste sind immer noch besser, als gar keinen Betreiber zu haben.