Eine Generation schürt die Hoffnung

Viel hat Donald Trump nicht in Aussicht gestellt, als er mit ein paar Tagen Verspätung nach dem Schock des Blutbads an einer High School in Florida zu handeln versprach. Das nunmehr auch vom US-Präsidenten befürwortete Verbot von Bauteilen, die halbautomatische Waffen praktisch in Maschinengewehre verwandeln, stand bereits zur Debatte, als Stephen Paddock im Oktober auf Besucher eines Country-Musik-Konzerts in Las Vegas anlegte.