Meinung Kein harmonischer Auftakt

Einen Mann zum Beigeordneten zu wählen, der kein Ratsmitglied ist, ist eher ungewöhnlich, aber legal. Die CDU hat dies im Saarburger Stadtrat nun so gemacht und Alexander Burger gewählt. Sicherlich gibt es in diesem Fall gute Argumente dafür. Handelt es sich doch um einen Tiefbauingenieur – und in Saarburg laufen einige Bauprojekte und sind auch noch einige geplant. Allerdings mutet dieser Fall schon seltsam an. Der Betreffende wurde zum Stellvertreter des Stadtbürgermeisters gewählt, obwohl die Bürger ihm bei der Wahl des Stadtrats nicht genügend Stimmen gegeben hatten, um in das Gremium einzuziehen – und das, obwohl der Mann auf der CDU-Liste auf Platz drei von 24, also weit vorne platziert war. Hat die CDU das Wählervotum damit ignoriert? Dass das Vorgehen nicht im Sinne des Wählers sei, war laut Manuel Müller von der SPD für seine Fraktion auch der Grund, den Kandidaten abzulehnen.