Blaulicht : Unbekannte stehlen in Wittlich teures Gerät aus Traktor

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Unbekannte Täter haben in Wittlich ein elektronisches Gerät im Wert von rund 3800 Euro aus dem Führerhaus eines Traktors gestohlen. Es handelt sich um ein Display Command Center 4200. Wie die Polizei mitteilte, beschädigten sie zuvor im Zeitraum zwischen Mittwoch, 26. Mai, 18 Uhr, bis Donnerstag, 27. Mai, 7 Uhr, die Umzäunung und verschafften sich so Zutritt zu einem Firmengelände in der Dr.-Oetker-Straße.