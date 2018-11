Wir schreiben das Jahr 2018. Für viele, die im 20. Jahrhundert geboren wurden, klingt das immer noch nach Science-Fiction. Ein Gefühl, das jedoch schnell verfliegt, wenn man versucht, in Eifel oder Hunsrück im Internet zu surfen. Von Katharina De Mos

Oder auch bloß mobil zu telefonieren.

Wenn es um die Digitalisierung geht, ist Deutschland leider vielerorts Entwicklungsland. Peinlich ist das. Und folgenreich. Denn: Wer will heute schon noch so leben? Und: Wer kann heute noch so arbeiten? Gut, dass sich das dank des Engagements der Landkreise und dank der (viel zu spät aufgelegten) Förderprogramme von Bund und Land nun endlich ändert. Es ist allerhöchste Zeit. Jedes noch so kleine Dorf muss ans schnelle Netz! Nur so herrscht Chancengleichheit. Und nur so haben ländliche Regionen eine Zukunft.

