Menschen : Mit 90 Jahren noch aktiv – Herbert Kreber aus Bernkastel-Kues rudert und unterrichtet immer noch

90 Jahre und immer noch sportlich und geistig fit: Herbert Kreber hat als Lehrer, Sportler und Trainer Maßstäbe gesetzt. Foto: TV/Clemens Beckmann

Bernkastel-Kues Herbert Kreber ist auch mit 90 Jahren noch sportlich und geistig fit. Der ehemalige Gymnasiallehrer war in vielen Sportarten aktiv. Auch im hohen Alter rudert er noch und unterrichtet an der Volkshochschule Englisch und Französisch.

Bekannt wie ein bunter Hund: Die Redewendung wird oft benutzt. Auf Herbert Kreber trifft sie mit Sicherheit zu. Von Mitte der 1950er Jahre bis 1995 unterrichtete der Gymnasiallehrer in Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach viele Schülerinnen und Schüler. „Wie viele es waren, weiß ich nicht“, sagt der Pädagoge, der in der Nachkriegszeit in Freiburg Englisch, Französisch und Sport studierte.

Nach dem Referendariat und der ersten Anstellung am Kurfürst-Balduin-Aufbaugymnasium in Münstermaifeld (Eifel) kam er ans Nikolaus-von-Kues-Gymnasium in Bernkastel-Kues. „Das war 1966 nach den Osterferien“, erinnert er sich.

Den Abschluss der Lehrerlaufbahn erlebte er von 1987 bis 1995 als Direktor des altehrwürdigen Traben-Trarbacher Gymnasiums. In Bernkastel-Kues war dieser Schritt nicht möglich. „Damals konnten Lehrer an der eigenen Schule kein Direktor werden, sie mussten sich woanders bewerben“, erzählt er. In Traben-Trarbach unterrichte er unter anderem Jochen Wiedemann, den aktuell neuen Direktor.

40 Jahre Lehrer: Das alleine macht die Bekanntheit von Herbert Kreber nicht aus. Die erreichte er auch durch den Sport außerhalb der Schule. Er war selbst aktiv. Unter anderem als Leichtathlet, Turner und Ruderer. „Ich war sogar mal Kreismeister über die 100 Meter“, erzählt er. Handgestoppte 12,1 Sekunden brauchte er dafür auf der Aschenbahn.

Er trainierte und betreute viele Handballer des Postsportvereins Bernkastel-Kues und war Mitte der 1960er Jahre auch zwei Jahre lang Trainer der ersten Fußball-Mannschaft der Spielvereinigung Bernkastel-Kues. In dieser Zeit trainierte er sogar Teams aus beiden Sportarten. „Da musste meine Frau viel Geduld haben“, sagt der aus Kasel im Ruwertal stammende Kreber.

20 Jahre lang stand er dann auch im SFG Bernkastel-Kues, dem Nachfolgeclub des Postsportvereins, mit an der Spitze, unter anderem als zweiter Vorsitzender. Er ist Ehrenmitglied des SFG. Eine weitere Auszeichnung: Er bekam die Goldene Ehrennadel des Handballverbandes Rheinland.

Wer rastet, der rostet. Kreber ist das beste Gegenbeispiel. „Zweimal die Woche rudere ich“, erzählt er. Spätestens hier muss sein Alter genannt werden. Der Mann ist 90 Jahre alt.

Wer zum Beispiel als Schüler mit ihm zu tun hatte, ist angetan von seiner Kenntnis des Schulalltags in den 1960er und 70er Jahren. Er kennt noch viele Details. Wenn er über Kolleginnen und Kollegen spricht, glaubt man, sie vor sich zu sehen. Und manche Schüler sind ihm auch noch präsent.

„Ich war mit Leib und Seele Lehrer“, sagt er. Daran besteht kein Zweifel. Doch auch in dieser Hinsicht ist noch kein Ende in Sicht.

Der Ruhestand war kaum erreicht, da zog es Herbert Kreber als Dozent für Englisch und Französisch in die Akademie Kues. Und da ist er, nachdem die Akademie unter das Dach der Volkshochschule geschlüpft ist, auch immer noch aktiv.

Seine Frau ist vor ein paar Jahren gestorben, zwei Töchter wohnen in Aachen, sein Sohn ist in Neuseeland. „Vier Mal war ich mit meiner Frau da“, erzählt er. Alleine habe er aber keine Lust mehr auf solche Reisen.

Das Essen lässt er sich bringen. „Samstags esse ich die Reste von der Woche, sonntags gehe ich in ein Lokal“, erzählt er. An zwei Tagen pro Woche hat er eine Haushaltshilfe.

