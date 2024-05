Kommentar zum Fall Dillinger So geht Aufklärung!

Edmund Dillinger war ein heuchlerischer Vertreter seines Standes: Der Trierer Bistumspriester predigte Enthaltsamkeit und schmiss sich bei jeder (oft von ihm selbst eingefädelten) Gelegenheit an Jungs und Jugendliche ran, wollte sie durch Alkohol gefügsam machen, fotografierte, begrapschte und missbrauchte sie. Das Schlimmste an dem Skandal: Der so viel Wert auf Titel und Ehrenabzeichen legende katholische Geistliche konnte über Jahrzehnte hinweg wüten, ohne dass ihm jemand das Handwerk gelegt hätte. Dabei gab es schon zu Dillingers Kaplanzeit eindeutige Anzeichen und Warnungen. Doch die Verantwortlichen im Trierer Generalvikariat und anderswo wiegelten ab, vertuschten oder schickten den in Ungnade gefallenen Bruder einfach kommentarlos zum nächsten Einsatzort, wo er weiter sein Unwesen trieb. Ekelhaft!