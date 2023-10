Kommentar Flüchtlingssituation in Trier – Eine dramatische Herausforderung

Zur Situation in Trier lohnt sich ein Blick aufs Detail: Fast 35.000 Menschen, die in der Stadt leben, haben einen Migrationshintergrund. Das entspricht 30,9 Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Menschen kommen aus 155 Staaten. Hätten Sie das gedacht? Ein buntes Völkergemisch, das überwiegend friedlich in der ältesten Stadt Deutschlands miteinander auskommt.