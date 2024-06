Kommentar zur Flutkatastrophe Wenn Politiker in ihrer Welt leben

Unsere Leserinnen und Leser wünschen sich eine kritische Berichterstattung. Das haben Sie uns etwa in Umfragen mitgeteilt. Zudem gibt es den Wunsch, dass die Redaktion vor Ort „Anwalt der Bürgerinnen und Bürger“ ist – im Großen, wie im Kleinen. Alle wissen: Wir können nicht jede Beschwerde aufnehmen. Aber: Wir versuchen, die für viele Menschen in der Region wichtigen Dinge in den Blick zu nehmen. Das ist manchmal etwas vermeintlich Kleines – die Baustelle, die längst abgebaut sein könnte, eine Verwaltung, in der vieles länger dauert als anderswo. Es gibt aber ebenfalls die wirklich großen Geschichten, etwa die Aufarbeitung der Flutkatastrophe, die Rheinland-Pfalz stark getroffen hat und bei der 136 Menschen ums Leben kamen.