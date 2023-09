Contra höhere Kosten für Bewohnerparken Triers Anti-Auto-Dezernent im Gebührenrausch

Gegen eine moderate (von mir aus auch stufenweise) Erhöhung der Bewohnerparkgebühren hätten wohl nur die wenigstens betroffenen Trierer Autobesitzer etwas einzuwenden. Aber was der von den Grünen aufs Schild gehobene Dezernent jetzt vorhat, ist eine Frechheit. Die Gebühren sollen in einem ersten Schritt auf 200 Euro angehoben werden. Das entspricht einer Gebührenerhöhung um 650 Prozent (!). Nur mal so zum Vergleich: Wohnungseigentümer dürfen in Deutschland die Miete innerhalb von drei Jahren um maximal 20 Prozent erhöhen. Warum gilt eine solche Kappungsgrenze eigentlich nicht auch bei Gebühren?