Kommentar : Schnell mit Leben füllen und sichtbar werden

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil/Waldrach Andere Kommunen in der Region Trier haben das Programm „Demokratie leben“ schon etwas früher für sich entdeckt. Jetzt ziehen die Verbandsgemeinden Ruwer und Hermeskeil nach. Wie wichtig es ist, dass Vielfalt, Toleranz und die Verteidigung demokratischer Werte in unserer Gesellschaft aktiv und sichtbar gelebt werden, das zeigen nicht nur die jüngsten Vorfälle rund um die Querdenker-Szene und geplante Angriffe auf Synagogen.Dass zwei Kommunen hier gemeinsam anpacken wollen, ist noch eine Ausnahme in dem Programm.