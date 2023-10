Kommentar zu den Grundschulen in der VG Südeifel Das sieht doch schon mal gut aus

Mettendorf ist fit für den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern, für die Körpericher Schule gibt es schon Erweiterungsplanungen, und für Bollendorf und auch für die Mini-Schule in Karlshausen sind die Untersuchungen in Planung. Dass es in der Südeifel so rund läuft, während es im Bitburger Land arg im Getriebe knirscht, ist angesichts der geringen Zahl an zu betrachtenden Schulen aber nicht verwunderlich. Die Südeifel kann hier auf eine komfortable Situation blicken. Streit war schon im Vorhinein eher kaum in Sicht.