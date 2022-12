Meinung : Auflösung der gemeinsamen Orientierungsstufe in Prüm ist die Chance für etwas Neues

Auflösung der gemeinsamen Orientierungsstufe in Prüm ist die Chance für etwas Neues

Meinung Prüm Die schulartübergreifende Stufe in Prüm aufzuheben, scheint sinnvoll. Und bietet die Chance, ein neues Modell zu schaffen – und zwar dieses Mal nur gemeinsam.

Man könnte die Auflösung aber auch als Chance nutzen, ein neues Modell auszuprobieren. Nämlich: die schuleigene Orientierungsstufe am Gymnasium abschaffen und nur noch eine einzige Orientierungsstufe anbieten, die für Realschule und Gymnasium gleichermaßen gilt. So wird es zum Beispiel in Bitburg praktiziert.