Kommentar zu Mehrkosten beim Hallenbad Hermeskeil Die Last tragen am Ende die Gemeinden

Die neuen Kostenberechnungen zur Sanierung des Hermeskeiler Hallenbads sind in der Tat schockierend. Woher diese Diskrepanz von mehr als drei Millionen Euro zur anfänglichen Schätzung genau kommt? Das ist jetzt in der Ausschusssitzung noch nicht so hundertprozentig klar geworden. Hier sollte die Verwaltung für die Ratssitzung am 24. April noch einmal präzisere Informationen vorlegen – aber in Anwesenheit der Fachplaner wird dies sicherlich geschehen.