Zum Hangrutsch in Traben-Trarbach Wegducken gilt nicht!

Es klingt nach einem schier unglaublichen Fauxpas: Aus einem Hochbehälter in der Nähe eines Hangs werden große Mengen an Wasser abgelassen, ohne an die Folgen zu denken. Der Hang kommt ins Rutschen – ein Unglück mit dramatischem Ausmaß. Tagelang ist die Strecke komplett gesperrt, was lange Umwege und damit erhöhte Kosten für Tausende Menschen mit sich bringt.