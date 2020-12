Meinung : Strikt an die Regeln halten - gerade jetzt!

Die hoch motivierten Menschen, die den Betrieb in den Krankenhäusern aufrecht erhalten, verdienen unser aller Respekt. Sie setzen sich so gut wie täglich lebensbedrohenden Situationen aus. Die nächsten Wochen und Monate werden nicht einfacher.

Zwar laufen die ersten Impfungen an, aber die Entdeckungen von neuen Mutationen des Virus verschärft die Situation um ein Vielfaches. Jeder einzelne kann etwas dafür tun, dass der Betrieb unserer Krankenhäuser weiter laufen kann, indem er sich gerade in den nächsten Wochen strikt an die empfohlenen Schutz-Regeln hält. Nur so lässt sich die Ausbreitung des Virus bremsen, damit die Notaufnahmen nicht überlastet werden. Gerade jetzt!