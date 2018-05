Hass und Gewalt: Das Problem heißt nicht Ellwangen

Sind die Ereignisse an dem baden-würrtembergischen Flüchtlingsheim dazu angetan, so etwas wie eine neue Silvesternacht von Köln zu werden? Wir meinen: Da sollte man die Kirche im Dorf lassen. Von Werner Kolhoff

Wer sich gestern das Online-Portal einer großen Boulevard-Zeitung anschaute, musste den Eindruck bekommen, in Ellwangen werde gerade eine Entscheidungsschlacht gefochten. Die Berichterstatter waren „live dabei“, es ging um ganz Großes: „Ein Mob will in Deutschland die Straßen beherrschen.“ Und der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der sich von besagter Zeitung schon länger Themen und Tonlage diktieren lässt, sprach von einem „Schlag ins Gesicht der rechtstreuen Bevölkerung“.

Ellwangen hat aus dieser Sicht das Zeug, so etwas wie eine neue Silvesternacht von Köln zu werden. Eine Gefangenenbefreiung durch 150 Bewohner eines Flüchtlingsheims. Polizisten, die den Rück­zug antreten. Ein dreist wirkender Flüchtling aus Togo, der sich am Tag danach interviewen lässt und sagt: „Ich lasse mich von keinem zurückbringen.“ Tanzen die Flüchtlinge nun dem Rechtsstaat auf der Nase herum? In den sozialen Netzwerken versuchten die Rechten nach Kräften, an diesem Bild zu malen.

Doch man muss mal die Kirche im Dorf lassen. Es ging hier nicht um einen Schwerkriminellen, sondern um die Rückführung eines Asylbewerbers nach Italien, weil er dort zuerst seinen Antrag gestellt hatte. Und der Rechtsstaat ist nicht eingeknickt, sondern am Tag darauf mit verstärkter Mannschaft wieder angerückt. Die Unruhestifter wurden auf andere Unterkünfte verteilt, der Mann aus Togo in Abschiebehaft genommen.

Das war kein „Mob“ gegen Deutschland, sondern eher ein Hinweis darauf, was passiert, wenn man mit der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber Ernst macht. Es sind wahrlich nicht alles Waisenknaben, die da über das Mittelmeer gekommen sind. Aber eben auch keine Staatsfeinde. Es sind vor allem Leute, die alles tun, um eine Abschiebung zu verhindern. Darauf wird sich Horst Seehofer in seinen neuen „Ankerzentren“ einzustellen haben.

Wer meint, die Vorgänge von Ellwangen seien typisch für Flüchtlinge – und sie entsprechend denunzieren will, der möge mal die beiden Worte „Mob“ und „Polizei“ googeln. Hannover, Berlin, Duisburg, Clausnitz – es metert nur so. Alkohol, Drogen, Schlägereien, manchmal ist auch nur ein Verkehrsdelikt der Auslöser. Flüchtlinge bilden fast nie den Mob. Junge Migranten, die länger hier leben, schon öfter. Aber auch Deutsche attackieren die Polizei, beim Saufen im Stadion, im Park, als Gaffer. Der Respekt vor den Beamten ist bei vielen verloren gegangen – oder war nie da. Und dann gibt es noch den Mob, der fast täglich irgendwo in Deutschland Hatz auf Migranten, Homosexuelle oder Flüchtlinge macht. Über den es keine Sonderberichterstattung gibt.

Deutschland hat ein Problem, wohl wahr. Aber das heißt nicht Ellwangen. Es heißt Respektlosigkeit, Gewalt und Hass. Man kann nur hoffen, dass wenigstens die Polizei in diesem Klima besonnen bleibt, wenn es der Innenminister schon nicht ist.



