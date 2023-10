Kommentar zu neuer Kampagne für Hermeskeil Mutige Ideen – das kann richtig gut werden

Vielversprechend ist auch die erste Veranstaltung, die Lumartinée. Das Thema Lichtkunst/Illuminationen scheint die Leute derzeit magisch anzuziehen. Das hat man Ende September auch beim Illuminale-Festival in Trier mit Tausenden Besuchern wieder gesehen. Gut vorstellbar, dass das auch in der Hermeskeiler Fußgängerzone prima funktioniert – wenn auch im kleineren Format. Und mit der Pfarrei als Partnerin schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Kirchengemeinde bekommt so die Gelegenheit, ihr Gotteshaus für Menschen zu öffnen, die abseits der Messe eher nicht den Weg dorthin finden. Und die bekommen ein Gespür dafür, was die Kirche für Hermeskeil bedeutet. Bei der Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten für die dringende Sanierung kann das nur hilfreich sein.