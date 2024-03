Kommentar zur Zukunft der Hermeskeiler Kirche Bekenntnisse reichen nicht für den Erhalt

Die Versammlung hat allerdings auch deutlich gemacht: Diese kirchlichen Orte und lieb gewonnenen Orte der Begegnung und Gemeinschaft sind keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Pfarrei und alle, die sie erhalten möchten, sind an einem Punkt angekommen, wo sie ernsthaft darum kämpfen müssen. Und vermutlich auch über zusätzliche (kulturelle) Nutzungen der Kirche nachdenken müssen, damit sie auch längerfristig unterhalten werden kann. Es reicht jetzt jedenfalls nicht, einfach nur für den Erhalt zu sein. Es sind wirklich alle gefragt, denen Johanneshaus und Martinuskirche etwas bedeuten, sich aktiv in die weitere Diskussion einzubringen und an den Ansätzen zu feilen. Denn sollte das Geld für die Sanierung nicht irgendwie aufzubringen sein, dann wird es schwer. Dann gäbe es mit dem Kloster zwar womöglich eine neue „Heimat“ für Gottesdienste und Seelsorge. Aber einen Investor zu finden, der dann die Kirche trotzdem in ihrer prägenden Form erhält, ist kaum realistisch.