Meinung : Schade, Respekt  und vielen Dank!

Die Nachricht schockt: Seit 18 Jahren lockt der Erbeskopf-Marathon Sportler aus der Region, aber auch aus ganz Europa in den Hochwald. Zahllose Helfer der Mountainbiker der Sportfreunde Hochwald Thalfang sind jedes Jahr wieder dabei, machen die Streckenplanung, sprechen mit den Behörden, stecken die Route ab und versorgen die Teilnehmer.

Das ist jetzt vorbei. Doch nicht nur aus sportlicher Sicht ist das eine Katastrophe. Längst war der Event auch ein Touristen-Magnet. An dem jeweiligen Wochenende waren touristische Leistungsträger gefragt. Denn viele Biker reisten mit der ganzen Familie an und planten auch ein, zwei Extra-Tage ein, um auszuspannen, die Natur zu genießen oder Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Und: Die nicht-kommerzielle Veranstaltung bot auch ein Stück Lebensqualität für die Bevölkerung in der Region. An dieser Stelle gilt es, den Organisatoren und zahlreichen Helfern für ihre engagierte Arbeit zu sagen: chapeau für diese Leistung! Und: danke!