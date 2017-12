später lesen Kommentar zu SPD und Groko Im Eichörnchen-Modus FOTO: Schramm, Johannes / TV FOTO: Schramm, Johannes / TV Teilen

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Aber immerhin: Die Chefetage der SPD hat jetzt grünes Licht für weitere Gespräche mit der Union über eine künftige Regierungsbildung gegeben. Alles andere wäre freilich auch in höchstem Maße verantwortungslos gewesen. Nun also wird sondiert. Und man kann nur hoffen, dass der Verlauf der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen allen Beteiligten wirklich eine Lehre ist, die dabei produzierten Fehler nicht zu wiederholen. Erinnert sei nur an die vielen Worthülsen, um das schwarz-gelb-grüne Gewürge zu bemänteln. Am Ende haben die Wasserstandsmeldungen nur noch genervt. Von Stefan Vetter