Die Woche im Blick : Was ist wichtig bei Omikron?

Meinung Neuinfektionen, Inzidenzen, Hospitalisierungsrate: Die Werte zur Beurteilung der Corona-Lage haben sich oft geändert. Doch was ist eigentlich zurzeit entscheidend? Ein Kommentar über einen erstaunlichen Blindflug.

Danach blieben Infektionen wichtig – die Inzidenzen rückten in den Blick. Eher willkürlich erschienen die Grenzen – mal ging es um 100 Neuinfektionen pro 100.000 Bewohner in sieben Tagen, dann um 50 oder 35. Vor wenigen Monaten entwickelte Rheinland-Pfalz ein Warnsystem, bei dem Krankenhausbelegungen regional und im Land eine Rolle spielten. Dann sollte nur noch die Hospitalisierungsinzidenz entscheidend sein. Drei Einweisungen ins Krankenhaus pro 100.000 Einwohner in einer Woche waren das entscheidende Maß, dann sollten Verschärfungen greifen. Und heute? Liegt dieser Wert in Rheinland-Pfalz trotz seit längerem steigenden Infektionszahlen bei 2,76.