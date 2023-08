Meinung Keine Absage der Säubrennerkirmes war richtige Entscheidung

Ein junger Mann stirbt auf der Säubrennerkirmes an den Folgen einer Stichverletzung. Bereits am Samstagmittag, wenige Stunden nach der Tat, machten auf dem Kirmesgelände in Wittlich Gerüchte und Forderungen die Runde, die Kirmes werde, solle oder müsse komplett abgesagt werden. Doch nach einer Sitzung im Rathaus mit allen Protagonisten wird entschieden, den Festumzug am Samstgagnachmittag abzusagen, ab 18 Uhr aber die Kirmes weiter zu feiern.