Kommentar: Trierischer Volksfreund und Nestwärme Ein Projekt für die Region: Darum setzen wir uns für das Kinderhospiz in Trier ein

Ich schreibe bewusst nicht, dass sie darunter leiden. Denn wir selbst haben mittlerweile so viele Eindrücke sammeln dürfen, über so viele Lebensgeschichten schreiben dürfen, die trotz großer Herausforderungen vor allem eines ausstrahlen: Optimismus und die Freude am Hier und Jetzt. Wir freuen uns, dass wir mit der Spendenaktion, die wir vor knapp über einem Jahr mit der Nestwärme gestartet haben, unseren Teil beitragen können, Neues entstehen zu lassen.