Meinung Fakten schaffen im Eilverfahren

Es muss wieder einmal fix gehen. In weniger als einem Monat soll der Stadtrat Trier den Weg dafür frei machen, dass künftig Tausende Tonnen Klärschlamm jährlich in Trier verbrannt werden können. Wie das genau geschehen soll – darüber schweigen sich die Verantwortlichen aus. Ob oder welche Auswirkungen das Verbrennen hat, kann oder will bisher auch niemand sagen. Nur der Standort steht fest. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine sachgerechte Abwägung.