Meinung Der Steigbetreiber nimmt seine Aufgabe sehr ernst

Meinung · Obwohl der Burgenklettersteig nicht in in den Alpen, sondern bloß in der Eifel im Mittelgebirge liegt, sind auf einzelnen Etappen des Burgenklettersteigs bergsteigerische Fähigkeiten gefordert. Allein mit der Einstellung „so schlimm wird‘s schon nicht sein“ kommt man dort leider nicht bis ans Ziel.

Von Christian Moeris Redaktion Wittlich

02.06.2023, 14:45 Uhr

Anspruchsvoll, aber ein großartiges Naturerlebnis: die Routen des Klettersteigs bei Manderscheid. Foto: Rainer Neubert

Wie der Kletterprofi vom Alpenverein feststellt, kann man die Schuld für die Unfälle nicht dem Betreiber geben. Wie an jedem anderen Ort der Welt spielt auch bei der Nutzung des Klettersteigs in Manderscheid die Eigenverantwortung eine zentrale Rolle.