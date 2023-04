Doch wir machen oft immer noch so weiter, als wäre nichts geschehen. Wir sehen in erster Linie uns selbst. Wir versiegeln Flächen, weil wir die Freiheit dazu haben. Wir fahren zu schnell Auto, weil wir die Freiheit dazu haben. Kurz gesagt: Wir gehen mit unserer Welt und Umwelt um, als könne man sie ersetzen, wenn man sie ruiniert hat. Was nützt die Freiheit, wenn man nicht mehr vor die Tür gehen kann, weil die Gefahr besteht, einen Hitzschlag zu bekommen oder von Fluten erfasst zu werden. Der Klimawandel ist da. Hier, an der Mosel und in den Mittelgebirgen, merken wir noch nicht täglich seine furchtbaren Auswirkungen. Dürfen wir deshalb denken oder sagen: Nach uns die Sintflut? Dann hätten wir besser keine Kinder in diese Welt gesetzt.