Kein gastronomisches Angebot an Ostern Klostergaststätte und Gasthof in der Abtei Himmerod haben aufgegeben – Bistum sucht Pächter

Ostern ist das höchste Fest der Christen, denn die Auferstehung Jesu begründet den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Auch sieben Jahre nach Auflösung des Konvents der Zisterziensermönche werden in der Klosterkirche zum diesjährigen Osterfest Gebete, Messen und Hochämter angeboten. Das pastorale Angebot steht also nach wie vor und mit dem „Himmeroder Osterkonzert“ am Ostermontag gibt es auch ein kulturelles Angebot.