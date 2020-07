Die Woche im Blick - EU-Gipfel : Corona treibt die EU zum Verteilen

Vieles hat sich geändert. Anderen die Hand zu geben, ist unhöflich. In Deutschland ist Schuldenmachen selbst bei Finanzpolitikern angesagt.

Und in dieser Woche haben sich die Regierungschefs der EU-Länder darauf geeinigt, dass die neue Recheneinheit – mit Blick auf die nächsten Jahre – nicht mehr die Million oder die Milliarde, sondern die Billion ist. Die vereinbarten 1,85 Billionen Euro setzen sich zusammen aus einem 750 Milliarden Euro großen Wiederaufbau-Programm für Corona-Folgen und einem Sieben-Jahres-Haushalt von noch einmal 1,1 Billionen Euro. Der soll etwa Digitalisierung und Klimaschutz im Blick haben.

Mit Blick auf Herausforderungen wie den Klimaschutz ist das sogar nachvollziehbar. Dass so plötzlich Regeln für solides Haushalten vergessen werden, ist dennoch ein Fehler. Gerne hätten die EU-Regierungschefs noch eine Woche tagen können, wenn zumindest Verpflichtungen zu Reformen in wirtschaftlich schon vor Corona schwachen Staaten und zum Einhalten des Rechtsstaats getroffen worden wären. So bleibt eine Einigung auf viel Geld – viel Arbeit, dies zu verteilen, und etwas Hoffnung, dass das meiste sinnvoll eingesetzt wird.