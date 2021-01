Kolumne: Die Woche im Blick : Die Regeln müssen klar sein

Meinung Wissen Sie noch, wen Sie wo treffen dürfen? Ein Haushalt und eine Person – so lautet die Regel. Doch wir haben noch einmal genauer hingeschaut und festgestellt: Im Privaten gilt diese Regel so gar nicht, zumindest rein rechtlich ist die Frage nach dem Besuch damit gar nicht relevant.

Dies ist zumindest die Einschätzung, die uns Rechtsexperten gegeben haben und die übrigens einer unserer Leser ebenfalls in einer Zuschrift erläutert. In der Corona-Verordnung heißt es: Private Zusammenkünfte „sollen“ nur auf den genannten Personenkreis beschränkt bleiben. Das sollte und darf natürlich kein Freifahrtschein sein, jedes Schlupfloch auszunutzen. Es ist aber doch wichtig zu erkennen, dass Politiker in unserem Bundesland oft von einem Kontaktverbot reden, dieses aber nur im öffentlichen Raum gilt. Überspitzt ausgedrückt: Was auf der Straße verboten ist, kann im eigenen Haus ohne frische Luft erlaubt sein. Was mich daran stört: dass dies nicht offen kommuniziert wird.