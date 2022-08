Kommentar : Kausa Hochwasser Ehrang: Die Ausnahme bei Anliegerbeiträgen ist überfällig

Das Haus von Horst Lorig ist durch das Hochwasser schwer beschädigt worden. Ob es saniert werden kann, ist noch immer nicht klar. Foto: Rainer Neubert

Trier Jedes Gesetz benötigt eine Härtefallregelung. Bei dem zu den Anliegerbeiträgen in Sanierungsgebieten muss das auch so sein, mit Blick auf die Hochwasseropfer in Ehrang.