Kommentar : Tolles neues Angebot – aber nicht für alle

Trier Kommentar zum Artikel „Unmut über neuen Busfahrplan - Triererin wartet vergeblich“

Der neue Busfahrplan der Stadtwerke Trier ist sicherlich für viele ein Gewinn. Ganz im Sinne der Stadt Trier stärkt der neue Fahrplan vor allem den Zugang zur Innenstadt und damit die örtlichen Geschäfte und die Gastronomie. Das ausgeweitete Nachtbusangebot verfolgt ein ähnliches Ziel. Wer abends eine Kneipe oder Diskothek in der Innenstadt besucht, kann jetzt einfacher mit dem Bus nach Hause fahren. Das ist super für das pandemiegebeutelte Gastronomiegewerbe.

Die Leidtragenden sind aber die Reisenden, die mit dem Zug am Hauptbahnhof ankommen und von dort mit dem Bus weiterfahren wollen. Für manch ältere Herrschaften ist der Umstieg mit Gepäck eine echte Belastung. Einem jungen Partygänger auf dem Weg in die Innenstadt würde das Umsteigen ganz bestimmt leichter fallen. Deshalb wünsche ich mir ein klares Bekenntnis zur Solidarität anstelle des Versuchs, die breite Masse zu befriedigen. Wenn wir eine Lehre aus der Coronapandemie mitnehmen wollen, dann doch bitte die, auf die Schwächsten in unserer Gesellschaft achtzugeben.