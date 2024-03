Mehr Windräder Ist die CDU die neue Klimaschutz-Partei in Rheinland-Pfalz?

Die rheinland-pfälzische CDU zeigt sich einmal mehr als Partei, die die Energiewende im Land am schnellsten voranbringen will. Erst trieben die Christdemokraten die Landesregierung im vergangenen Jahr erfolgreich beim Solargesetz vor sich her und forderten gar eine Photovoltaikpflicht für private Neubauten. Nun will die CDU beim Windkraftausbau deutlich schneller vorankommen, als es die Ampel mit ihrem neuen Gesetz plant. Dieses Mal wird die Partei mit ihrer Forderung wohl keinen Erfolg haben. Die Vorschläge aber zeigen, wie langsam die Landesregierung in Sachen Energiewende denkt. Die Windkraft ist dabei nur ein Beispiel für die ambitionslose Politik der Ampel.