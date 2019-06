Kommentar : Die rechte Szene macht mobil

In einer Gesellschaft, in der inzwischen mitunter mehr gehetzt als diskutiert wird, verwundert es nicht, dass auch Kommunalpolitiker Anfeindungen erleben. Sie sind im Grunde das schwächste Glied in der politischen Kette.

Von Hagen Strauß

Oft ehrenamtlich tätig, verwurzelt in ihren Gemeinden, jederzeit sicht- und auch ansprechbar. Sie haben keinen Schutz wie Merkel, Maas & Co. Die rechte Szene macht mobil. Sie weiß, wo sie ansetzen muss. Dort, wo es besonders weh tut – bei denen, die das Fundament der Demokratie und eines funktionierenden Gemeinwesens sind. Der Staat muss daher jetzt zügig zeigen, dass er wehrhaft ist. Wer auch nach dem Fall Lübcke noch nicht begriffen hat, wie gefährlich der Rechtsextremismus mittlerweile ist, der ist naiv und bereitet indirekt auch den Braunen den Boden.