Kommentar zur Linken in Rheinland-Pfalz : Fünf Prozent? Fraglich. Regieren? Unmöglich.

Für die Linke wäre es ein kleines Wunder, 2021 erstmals den Einzug in den rheinland-pfälzischen Landtag zu schaffen. Zwar hat die Partei interne Unruhen der Vergangenheit hinter sich gelassen, wie die Listenwahl in Andernach zeigte, die gesittet und störungsfrei ablief. Doch die Partei kämpft mit alten und neuen Problemen.

Wo Regieren bei so viel Jugend aber fast undenkbar ist, verbietet sich der Gedanke an ein theoretisches rot-rot-grünes Bündnis schon fast, weil die Linken mit Positionen wie dem Ja zum US-Truppenabzug, einer möglichen Enteignung von Wohnungskonzernen und auch dem radikalen Wunsch nach Gemeinschaftsschule als Regel kaum anschlussfähig sind an eine SPD, die in Rheinland-Pfalz eben auch einen konservativen Kern hat. Daher heißt es 2021 für die Linkspartei: Fünf Prozent? Fraglich. Regieren? Unmöglich.



