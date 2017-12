später lesen Kommentar zu: Bürgerversicherung Ungesunde Denkblockaden FOTO: TV FOTO: TV Teilen

Ein verbeamteter Lehrer erzählte kürzlich, er sei mit Schulterschmerzen in eine große orthopädische Privatpraxis gegangen, die alles an Geräten hat, was nötig ist. Der Arzt sprach drei Minuten mit ihm, vermutete einen Bandscheibenvorfall und verordnete unter anderem eine Untersuchung im Computertomografen. Sehr teuer. Es war dann doch nur eine Verspannung. Geholfen haben dem Mann einfache Yoga-Übungen. Von Werner Kolhoff