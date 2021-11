Kommentar : Ladevorgang, bitte warten…

Trier Die E-Mobilität in Trier ist auf dem Vormarsch. Aber es gibt noch Luft nach oben. Ein Kommentar von Andreas Conrad.

Die Vorteile eines Elektroautos liegen auf der Hand: Elektroautos verursachen keinen Lärm und keine Abgase. Werden sie zudem mit Ökostrom geladen, entlasten sie die Umwelt und schonen das Klima. In der Innenstadt findet sich das ein oder andere „Tempo 30“-Schild mit dem Hinweis „Lärmschutz“. Die leisen Elektromotoren würden diese Geschwindigkeitsbeschränkungen obsolet machen. Mehr E-Autos auf unseren Straßen sind also wünschenswert.

Und der Anteil an Elektroautos in Trier steigt. Allerdings wird irgendwann ein Schwellenwert erreicht, sofern die Stadtwerke nicht zeitnah gegensteuern. Auf eine Ladesäule kommen in Trier aktuell etwa neun Autos. Das ist ein sehr guter Wert - deutschlandweit sind es im Durchschnitt 17. Viele der Ladesäulen werden aber auch von Besuchern belegt. Das ist in einer Tourismusstadt wie Trier unausweichlich. Umso wichtiger ist es, genug Ladesäulen für die Anwohner zur Verfügung zu stellen.