Was die Kreistagsentscheidung in der Flüchtlingsfrage bedeutet Aufgabe ist nur gemeinsam zu packen

Natürlich wird Landrätin Gieseking die „Anregung“ der Kreistagsmehrheit aus CDU, FWG und FDP – die eher ein Machtwort war – befolgen und in der Gemeinschaftsunterkunft in Michelbach vorerst keine Flüchtlinge einziehen lassen. Alles andere wäre politischer Selbstmord – und würde den Kreis rasch wieder in die finstere Zeit des Stillstands zurückkatapultieren, als sich der CDU-geführte Kreistag und der (parteilose, aber SPD-nahe) Landrat Onnertz dickköpfig und teils wutschnaubend gegenüberstanden und nichts mehr passierte - außer Negativschlagzeilen weit über die Region hinaus. So weit darf es nicht mehr kommen! Mit ihrer offenen Entschuldigung hat die Landrätin, die das Michelbacher Kommunikationsdesaster ein gutes Stück selbst zu verantworten hat, einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht.