Kommentar Hamsterweg: Für Autofahrer ärgerlich, für Radfahrer und Fußgänger lebensgefährlich

Der Hamsterweg in Daun, an dem zahlreiche Gewerbebetriebe und auch ein großer Rewe-Markt liegen und der die Stadtteile Pützborn und Gemünden miteinander verbindet, ist seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand. Auch ein Fuß- und Radweg fehlt, obwohl dort nicht selten Passanten zwischen den beiden Stadtteilen unterwegs sind und dort offiziell ein überregionaler Radweg entlanggeführt wird.

Foto: TV/Mario Hübner