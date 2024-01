Meinung Intersport Plum – Ein Gewinn für die Einkaufsstadt Trier

Endlich! Ein großes Sportgeschäft in Trier. Darauf haben viele Sportbegeisterte und Gelegenheitssportler gewartet. Intersport Plum am Eingang zur Simeonstraße wird den Bereich rund um die Porta Nigra in jedem Fall deutlich aufwerten, auch wenn die Zukunft der benachbarten Galeria Kaufhof erneut ungewiss ist.