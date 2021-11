Kommentar : Neubau wäre vorausschauender - aber wer bezahlt’s?

Beuren Für die betroffenen Eltern ist die Situation natürlich extrem schwierig und belastend. Das wissen auch die Verantwortlichen des Zweckverbands der Kita Beuren. Trotzdem können sie ihnen keine schnelle Lösung des Platzproblems anbieten.

Da fragt sich sicher mancher: Hätte man das Problem nicht eher erkennen und handeln müssen? Das mag sein. Wo, wie jüngst in Beuren, neue Baugebiete erschlossen werden, zieht das logischerweise Familien mit Kindern oder Kinderwunsch an. Ab welchem Alter diese Kinder allerdings einen Betreuungsplatz in Anspruch nehmen, und ob es weitere Zuzüge von Kitakindern gibt, das lässt sich deutlich schwerer kalkulieren.