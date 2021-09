Kommentar : Mobilität ist auch persönlicher Freiraum

Energiewende, Rentenwende, Arbeitswende, Mobilitätswende: Nichts bleibt, wie es ist. Alles wird umgedreht, auf den Kopf gestellt. Korrigiert, erneuert, verbessert.

Kein Zweifel: Wandel tut not. Ressourcen sind endlich. Aber nicht alles, was war, ist schlecht. Und nicht alles, was kommen soll, ist gut. Die Boni des Verbrennungsmotors und seiner Kraftstoffe sind noch lange nicht erschöpft. Strom wird nicht in der Steckdose erzeugt. Batterie-betriebene Fahrzeuge müssen entwickelt, ihre Energieträger recycelt werden. Die Brennstoffzelle birgt enormes Potenzial für die Mobilität der Zukunft. Für lange Strecken.