Meinung : Kommentar: Neuerburg soll sich erneuern wie der Beilsturm

Paris wehrte sich entschieden gegen den Bau des Eifelturms. Nun ist Neuerburg freilich nicht Paris und der Vergleich hinkt gewaltig. Aber was Paris damals diskutierte, gilt auch heute noch.

Die Touristen blieben weg, wenn der Beilsturm Neuerburg so verschandelt werde? Eine steile These. Kommen wegen der Neubauten am See weniger Menschen nach Echternach? Nein, eher mehr, denn sie sehen eine sich weiterentwickelnde Stadt, die ihr Erbe pflegt, wo es pflegbar ist und auf Neues setzt, wo Verlorenes nicht mehr da ist. Die Eifel braucht keine Garnisons- oder Frauenkirchen, keine wiederaufgebauten Stadt- oder Residenzschlösser. Sie braucht Menschen mit Ideen und Visionen. Wer Neuerburg besucht, soll erkennen, dass sich die Stadt erneuert, dass dort Leben herrscht und nicht der Stillstand das Zepter in der Hand hält. Neuerburg sei mutig. Du bist wunderschön, aber der Lack ist – verzeih die Bemerkung – an manchen Stellen ab. Mach Dich wieder hübsch, zeig dass Du lebendig bist.