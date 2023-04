Kommentar zum neuen Freibad Trier-Nord Saubere Energie, die sich Trier leisten kann

Auch in Redaktionen gehen die Meinungen auseinander: zum Beispiel über die frühe Öffnung des Freibads Trier-Nord. Es geht am 1. Mai nach mehr als zweijähriger Renovierung wieder in Betrieb, wochentags schon ab 6 Uhr und bei angenehmer Wassertemperatur von 24 Grad. Das Wasser muss dafür natürlich aufgeheizt werden.