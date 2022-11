Untersuchungsausschuss : Kommentar zu fehlenden Akten zur Flut: Innenminister Ebling muss Konsequenzen ziehen

Mainz Dem Untersuchungsausschuss fehlten über Monate zentrale Beweisstücke zur Flut. Transparenz kann im Innenministerium daher nur der erste Schritt sein. Michael Ebling wird auch personelle Konsequenzen ziehen müssen, kommentiert unser Landeskorrespondent Sebastian Stein.

Es fällt nach diesen Monaten zugleich aber schwer, an so viele Zufälle gleichzeitig zu glauben. Zumal es bei einigen Akten nicht um Banalitäten ging, sondern um zentrales Beweismaterial aus der Flutnacht. Angefangen bei den Hubschraubervideos, über dessen Einsatzbericht bis hin zur Lagebeschreibung aus Koblenz. Es waren genau jene Dokumente, die das Wording des Innenministeriums und der ADD von der Unkenntnis der Lage am Ende zu Fall brachten.

Was der Revisor nun an Transparenz geliefert hat, ist deshalb nur die halbe Miete. Für die Strukturen im Katastrophenschutz hat Ebling bereits Neuerungen angekündigt, die er alsbald umsetzen will. Aber auch mit Blick auf Aktenlieferung und mögliche Falschdarstellungen muss Ebling Konsequenzen ziehen – auch personell. Spätestens, wenn der Untersuchungsausschuss seine Arbeit beendet hat. Anders wird der neue Minister keine Ruhe in sein Haus bekommen. Und anders wird auch kein Neuanfang im Katastrophenschutz möglich sein.