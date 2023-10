Meinung Nur Verlierer

Bedauerlich ist auch, dass der Autor Rainer Nolden ein (sehr gelobtes) Stück geschrieben hat, das nun vielleicht in der Schublade verschwindet – jedenfalls solange es auf die Musik von Paul Abraham angewiesen ist. Wie will man aber an einen Operetten-Komponisten erinnern, ohne dessen Musik zu spielen? Den „Ball im Savoy“ mit dem leidenschaftlich geschmetterten „Es ist so schön, am Abend bummeln zu gehen“ oder „Toujours l’amour“ muss man hören, um den morbiden Rausch jener frühen 1930er Jahre zu spüren. Und da sind wir bei noch einem Verlierer: Paul Abraham, der jüdische Komponist mit der kometenhaften Operettenkarriere. Er ist von den Nazis mundtot und fast vergessen gemacht worden. Dass nun eine Wiederentdeckung für die Bühne an rechtlichen Formalien scheitert, ist ganz besonders schade. Hätten die Besitzer von Abrahams Rechten nicht auch etwas davon, wenn der einstige Star wieder bekannter würde?