Kommentar : Das klingt zumindest nicht nach Luftschlössern

Gusenburg/Hermeskeil Nach dem Reinfall mit dem geplatzen Hotelprojekt Dorf Hochwald vor rund zehn Jahren sind die Verantwortlichen im Hochwald in der Regel etwas skeptischer, wenn sich Investoren für das ehemalige Militärgelände bei Hermeskeil interessieren.

Erst vor zwei Jahren wurden in Gusenburg Pläne präsentiert für eine große Kompostierungsanlage mit neuartiger Technik, die am Schießstand entstehen sollte. Das ist nun offenbar schon wieder vom Tisch. Das Vorhaben der neuen Interessenten scheint dagegen sehr viel realistischer zu sein. Sie wollen erst einmal mit einem bestehenden Betrieb an die Schießanlage umziehen und dann nach und nach den Standort weiter entwickeln. Das klingt vernünftig und nicht nach Luftschloss.

Natürlich ist es bis dahin noch ein längerer Weg. Genehmigungen müssen eingeholt und der Kauf abgewickelt werden. Die Zukunftsvisionen des Reifen-Unternehmens für einen kleinen Gewerbepark sind angesichts der Flächenknappheit im Kreis Trier-Saarburg aber durchaus interessant. Und so, wie sie ihre Pläne umschreiben, wäre dies vermutlich auch keine Konkurrenz zu dem doppelt so groß geplanten Industrie- und Gewerbepark bei Reinsfeld. Im Gegenteil könnte es sogar eine gute Ergänzung sein für kleinere lokale Betriebe, für die es in Hermeskeil keine passenden Flächen mehr gibt, für die Reinsfeld aber eine Nummer zu groß wäre. Von daher ist es richtig, dass der Gusenburger Rat dem Projekt eine Chance geben will.