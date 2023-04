Meinung Am Ende eine Frage des Geldes

Niemand soll nun glauben, dass in einem Jahr am Hallenbad die Bagger rollen. Bis zu einer möglichen Verwirklichung des Projekts wird noch viel Wasser den Konzer Bach hinunter gelaufen sein. Wenn überhaupt! Immerhin hat die CDU-Fraktion eine Diskussion entfacht und ein Zeichen gesetzt, das sich nicht mehr übersehen lässt. Letztendlich ist aber alles wie immer eine Frage des Geldes. Ausschlaggebend wird die Haltung des Landes sein. Ohne dessen Förderung geht hier gar nichts, doch die entsprechende Frage an Mainz ist noch nicht gestellt. Auch nicht wegdiskutieren lässt sich die von der FWG-Fraktion aufgeführte Liste dringender, aber unerledigter Konzer Projekte: Kitabau, Grundschulbau, Straßensanierungen, Sanierung Bürgerhäuser, Lokschuppen, Wohnmobilstellplatz, um nur einige zu nennen. Man wird Prioritäten setzen müssen. Und welche Priorität hat hierbei ein Freibad?